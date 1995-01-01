Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Переходник Manfrotto 148KN, 3/8" «мама» - 1/4" «мама», 5 шт.

Код товара:УТ-00012200
Артикул:148KN

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Набор переходников Manfrotto 148KN для сужения резьбы с 3/8" «мама» до 1/4" «мама». Предназначены для совмещения между собой различных держателей и прочего оборудования.

Вес: 50 г (комплект)
Длина: 45 мм
Материал: никелированная сталь