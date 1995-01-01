Переходник Manfrotto 148KN, 3/8" «мама» - 1/4" «мама», 5 шт.



Код товара: УТ-00012200 Артикул: 148KN Код товара: УТ-00012200 Артикул: 148KN Тип аксессуара Переходники Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Переходники Описание Набор переходников Manfrotto 148KN для сужения резьбы с 3/8" «мама» до 1/4" «мама». Предназначены для совмещения между собой различных держателей и прочего оборудования. Вес: 50 г (комплект)

Длина: 45 мм

Материал: никелированная сталь Видео Наш обзор

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