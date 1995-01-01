Набор переходников Manfrotto 148KN для сужения резьбы с 3/8" «мама» до 1/4" «мама». Предназначены для совмещения между собой различных держателей и прочего оборудования.
Вес: 50 г (комплект)
Длина: 45 мм
Материал: никелированная сталь
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