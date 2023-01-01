Переходник Manfrotto 148KN, 3/8" «мама» - 1/4" «мама», 5 шт.
Код товара : УТ-00012200
Артикул : 148KN
1 090 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.015
Описание
Набор переходников Manfrotto 148KN для сужения резьбы с 3/8" «мама» до 1/4" «мама». Предназначены для совмещения между собой различных держателей и прочего оборудования.
Вес: 50 г (комплект)
Длина: 45 мм
Материал: никелированная сталь