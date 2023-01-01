Переходник Manfrotto 147, резьба 3/8" «папа» и 1/4" «папа»
Код товара : УТ-00012199
Артикул : 147
890 ₽
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Гарантия 1 год.
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.018
Описание
Короткий переходник с резьбой 3/8" «папа» и 1/4" «папа». Для соединения различных держателей, камер и студийного оборудования.
Вес: 19 г.
Материал: латунь.