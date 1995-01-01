Переходник Manfrotto 147, резьба 3/8" «папа» и 1/4" «папа»



Код товара: УТ-00012199 Артикул: 147* Код товара: УТ-00012199 Артикул: 147* Вес (брутто), кг 0.018 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.018 Описание Короткий переходник с резьбой 3/8" «папа» и 1/4" «папа». Для соединения различных держателей, камер и студийного оборудования. Вес: 19 г.

Материал: латунь. Видео Наш обзор

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