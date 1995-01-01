Короткий переходник с резьбой 3/8" «папа» и 1/4" «папа». Для соединения различных держателей, камер и студийного оборудования.
Вес: 19 г.
Материал: латунь.
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