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Переходник Manfrotto 147, резьба 3/8" «папа» и 1/4" «папа»

Код товара:УТ-00012199
Артикул:147*

Товар не найден

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Описание
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Описание

Короткий переходник с резьбой 3/8" «папа» и 1/4" «папа». Для соединения различных держателей, камер и студийного оборудования.

Вес: 19 г.
Материал: латунь.