Универсальный укороченный переходник диаметром 5/8” (16 мм) имеет два посадочных места с резьбами «папа» 3/8” и 1/4”. Позволяет устанавливать приборы с креплением под студийный штифт на различные держатели со штативными винтами 1/4" или 3/8". Масса – 0,032 кг Материал - латунь