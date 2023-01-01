Переходник Manfrotto 119, с 1/4" и 3/8" на 16 мм (5/8")
Код товара : 00000046279
Артикул : 119
890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.036
Описание
Универсальный укороченный переходник диаметром 5/8” (16 мм) имеет два посадочных места с резьбами «папа» 3/8” и 1/4”. Позволяет устанавливать приборы с креплением под студийный штифт на различные держатели со штативными винтами 1/4" или 3/8".
Масса – 0,032 кг
Материал - латунь