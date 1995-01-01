Expan – основа системы подвеса фонов Manfrotto. Позволяет надежно закрепить и быстро и эффективно сматывать и разматывать рулонные фоны с внутренним диаметром тубы от 46 до 78 мм. Максимальная нагрузка: 10 кг. В комплекте металлическая цепь красного цвета.
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