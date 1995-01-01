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Механизм подъема фона Manfrotto Expan 046MCG, серая цепь



Код товара: УТ-00056399 Артикул: 046MCG Код товара: УТ-00056399 Артикул: 046MCG Вес 1.45 кг Вес (брутто), кг 1.469 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 1.45 кг Вес (брутто), кг 1.469 Описание Expan – основа системы подвеса фонов Manfrotto. Позволяет надежно закрепить и быстро и эффективно сматывать и разматывать рулонные фоны с внутренним диаметром тубы от 46 до 78 мм. Максимальная нагрузка: 10 кг. В комплекте металлическая цепь красного цвета. Видео Наш обзор

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