Механизм подъема фона Manfrotto Expan 046MCG, серая цепь
Код товара : УТ-00056399
Артикул : 046MCG
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.45 кг
Вес (брутто), г
1.469
Описание
Expan – основа системы подвеса фонов Manfrotto. Позволяет надежно закрепить и быстро и эффективно сматывать и разматывать рулонные фоны с внутренним диаметром тубы от 46 до 78 мм. Максимальная нагрузка: 10 кг. В комплекте металлическая цепь красного цвета.