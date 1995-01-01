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Зажим Manfrotto 035 Super Clamp

Код товара:00000035486
Артикул:035

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зажим универсальный. Для установки к плоским поверхностям и трубам диаметром от 13 до 55 мм. Может использоваться со стойками, кронштейнами, различными адаптерами и переходниками. Оборудован гнездом для втулок 16 мм (круглого и шестиугольного сечения), а так же резьбой 1/4 дюйма («мама») для соответствующего винта.

Крепление 16 мм шестигранное гнездо + резьба M5, 1/4"
Установочный диаметр: 13 - 55 мм
Цвет: черный
Нагрузка: 15 кг
Материал: алюминий
Вес: 0,43 кг