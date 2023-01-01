Зажим универсальный. Для установки к плоским поверхностям и трубам диаметром от 13 до 55 мм. Может использоваться со стойками, кронштейнами, различными адаптерами и переходниками. Оборудован гнездом для втулок 16 мм (круглого и шестиугольного сечения), а так же резьбой 1/4 дюйма («мама») для соответствующего винта.