Зажим Manfrotto 035 Super Clamp
Код товара : 00000035486
Артикул : 035
5 490 ₽
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Зажим универсальный. Для установки к плоским поверхностям и трубам диаметром от 13 до 55 мм. Может использоваться со стойками, кронштейнами, различными адаптерами и переходниками. Оборудован гнездом для втулок 16 мм (круглого и шестиугольного сечения), а так же резьбой 1/4 дюйма («мама») для соответствующего винта.
Крепление 16 мм шестигранное гнездо + резьба M5, 1/4"
Установочный диаметр: 13 - 55 мм
Цвет: черный
Нагрузка: 15 кг
Материал: алюминий
Вес: 0,43 кг