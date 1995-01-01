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Зажим Manfrotto 035 Super Clamp



Код товара: 00000035486 Артикул: 035 Код товара: 00000035486 Артикул: 035 Вес (брутто), кг 0.500 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.500 Описание Зажим универсальный. Для установки к плоским поверхностям и трубам диаметром от 13 до 55 мм. Может использоваться со стойками, кронштейнами, различными адаптерами и переходниками. Оборудован гнездом для втулок 16 мм (круглого и шестиугольного сечения), а так же резьбой 1/4 дюйма («мама») для соответствующего винта. Крепление 16 мм шестигранное гнездо + резьба M5, 1/4"

Установочный диаметр: 13 - 55 мм

Цвет: черный

Нагрузка: 15 кг

Материал: алюминий

Вес: 0,43 кг Видео Наш обзор

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