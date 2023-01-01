Штативная площадка Manfrotto 030ARCH-14, с винтом 1/4"
Код товара : УТ-00068703
Артикул : 030ARCH-14
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Описание
Площадка Manfrotto 030ARCH-14 решает проблему нежелательного вращения камеры на штативе (наиболее часто случается при съемке с вертикальной ориентацией кадра). Специальный выступ площадки упирается в корпус камеры, не давая ей поворачиваться, а скользящий винт позволяет отрегулировать положение в зависимости от толщины корпуса камеры. Обратите внимание: данная площадка идет с винтом 1/4". Manfrotto 030ARCH-14 совместима со всеми штативными головками Manfrotto системы RC0, а также со старыми штативными головками Bogen под шестиугольную площадку.
Материалы: алюминий.