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Штативная площадка Manfrotto 030ARCH-14, с винтом 1/4"

  • 030ARCH-14, с винтом 1/4"
  • 030ARCH-14, с винтом 1/4"
  • 030ARCH-14, с винтом 1/4"
Код товара:УТ-00068703
Артикул:030ARCH-14

Товар не найден

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Описание
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Описание

Площадка Manfrotto 030ARCH-14 решает проблему нежелательного вращения камеры на штативе (наиболее часто случается при съемке с вертикальной ориентацией кадра). Специальный выступ площадки упирается в корпус камеры, не давая ей поворачиваться, а скользящий винт позволяет отрегулировать положение в зависимости от толщины корпуса камеры. Обратите внимание: данная площадка идет с винтом 1/4". Manfrotto 030ARCH-14 совместима со всеми штативными головками Manfrotto системы RC0, а также со старыми штативными головками Bogen под шестиугольную площадку.

Материалы: алюминий.