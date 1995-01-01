Штативная площадка Manfrotto 030-38, с винтом 3/8"



Код товара: УТ-00068702 Артикул: 030-38 Код товара: УТ-00068702 Артикул: 030-38 Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Стандартная съемная штативная площадка совместима со всеми штативными головками Manfrotto системы RC0, а также со старыми штативными головками Bogen под шестиугольную площадку. Обратите внимание: данная площадка идет с винтом 3/8". Материал: алюминий. Видео Наш обзор

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