Штативная площадка Manfrotto 030-38, с винтом 3/8"
Код товара : УТ-00068702
Артикул : 030-38
4 090 ₽
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Описание
Стандартная съемная штативная площадка совместима со всеми штативными головками Manfrotto системы RC0, а также со старыми штативными головками Bogen под шестиугольную площадку. Обратите внимание: данная площадка идет с винтом 3/8". Материал: алюминий.