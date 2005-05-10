Штативная площадка Manfrotto 030-14, с винтом 1/4"

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Код товара: УТ-00022163 Артикул: 030-14 Код товара: УТ-00022163 Артикул: 030-14 Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Стандартная съемная штативная площадка совместима со всеми штативными головками Manfrotto системы RC0, а также со старыми штативными головками Bogen под шестиугольную площадку. Обратите внимание: данная площадка идет с винтом 1/4". Материал: алюминий. Видео Наш обзор

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