Стандартная съемная штативная площадка совместима со всеми штативными головками Manfrotto системы RC0, а также со старыми штативными головками Bogen под шестиугольную площадку. Обратите внимание: данная площадка идет с винтом 1/4". Материал: алюминий.
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