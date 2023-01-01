Штативная площадка Manfrotto 030-14, с винтом 1/4"
Код товара : УТ-00022163
Артикул : 030-14
4 090 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.015
Описание
Стандартная съемная штативная площадка совместима со всеми штативными головками Manfrotto системы RC0, а также со старыми штативными головками Bogen под шестиугольную площадку. Обратите внимание: данная площадка идет с винтом 1/4". Материал: алюминий.