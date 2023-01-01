Крепкий, прочный и надёжный штатив Triman — идеальный студийный штатив. Центральная колонна с зубчатым (редукторным) подъёмником плавно и точно регулируется по высоте, а также не проскальзывает назад. Внизу колонны для съёмки с нижних ракурсов установлена площадка с винтом 3/8''. Секция из сдвоенных ножек, встроенный уровень и резиновые ножки с выдвигающимися шипами — стандартные характеристики этого штатива. Для повышения устойчивости центральная колонна оснащена амортизационными стойками. В комплекте среднеуровневая распорка и ремень для переноски. Идеален для камер вплоть до среднего формата.