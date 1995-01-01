Штатив Manfrotto 028B, с редукторной колонной
Код товара:УТ-00049207
Артикул:028B
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см227
Безопасная нагрузка, кг12
Длина в сложенном виде, см82
Вес, г4100
Комплектация штативаБез головки
Головканет в комплекте, диаметр базы 60 мм, винт 3/8"
Пузырьковый уровеньесть, 1
Количество секций3
Диаметр ног25, 20, 19 мм
Максимальная нагрузка12 кг
Минимальная высота77 см
Максимальная высота227 см
Высота со сложенной центральной штангой179 см
Длина в сложенном положении82 см
Материалалюминий
Страна производстваИталия
Вес4.1 кг
Описание
Крепкий, прочный и надёжный штатив Triman — идеальный студийный штатив. Центральная колонна с зубчатым (редукторным) подъёмником плавно и точно регулируется по высоте, а также не проскальзывает назад. Внизу колонны для съёмки с нижних ракурсов установлена площадка с винтом 3/8''. Секция из сдвоенных ножек, встроенный уровень и резиновые ножки с выдвигающимися шипами — стандартные характеристики этого штатива. Для повышения устойчивости центральная колонна оснащена амортизационными стойками. В комплекте среднеуровневая распорка и ремень для переноски. Идеален для камер вплоть до среднего формата.
При использовании с тяжелыми камерами советуем дополнительно приобрести тележку Manfrotto 181B.