Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штатив Manfrotto 028B, с редукторной колонной

  • 028B, с редукторной колонной
  • 028B, с редукторной колонной
  • 028B, с редукторной колонной
  • 028B, с редукторной колонной
  • 028B, с редукторной колонной
  • 028B, с редукторной колонной
  • 028B, с редукторной колонной
  • 028B, с редукторной колонной
  • 028B, с редукторной колонной
Код товара:УТ-00049207
Артикул:028B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Крепкий, прочный и надёжный штатив Triman — идеальный студийный штатив. Центральная колонна с зубчатым (редукторным) подъёмником плавно и точно регулируется по высоте, а также не проскальзывает назад. Внизу колонны для съёмки с нижних ракурсов установлена площадка с винтом 3/8''. Секция из сдвоенных ножек, встроенный уровень и резиновые ножки с выдвигающимися шипами — стандартные характеристики этого штатива. Для повышения устойчивости центральная колонна оснащена амортизационными стойками. В комплекте среднеуровневая распорка и ремень для переноски. Идеален для камер вплоть до среднего формата.

При использовании с тяжелыми камерами советуем дополнительно приобрести тележку Manfrotto 181B.