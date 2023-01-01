Штатив Manfrotto 028B, с редукторной колонной
Код товара : УТ-00049207
Артикул : 028B
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Прочие особенности
Страна производства
Италия
Характеристики
Головка
нет в комплекте, диаметр базы 60 мм, винт 3/8"
Материал
алюминий
Максимальная высота
227 см
Пузырьковый уровень
На штативе
Высота со сложенной центральной штангой, см
179
Максимальная нагрузка
12 кг
Длина в сложенном положении
82 см
Диаметр ног
25, 20, 19 мм
Физические характеристики
Вес
4.1 кг
Вес (брутто), г
4.200
Описание
Крепкий, прочный и надёжный штатив Triman — идеальный студийный штатив. Центральная колонна с зубчатым (редукторным) подъёмником плавно и точно регулируется по высоте, а также не проскальзывает назад. Внизу колонны для съёмки с нижних ракурсов установлена площадка с винтом 3/8''. Секция из сдвоенных ножек, встроенный уровень и резиновые ножки с выдвигающимися шипами — стандартные характеристики этого штатива. Для повышения устойчивости центральная колонна оснащена амортизационными стойками. В комплекте среднеуровневая распорка и ремень для переноски. Идеален для камер вплоть до среднего формата.
При использовании с тяжелыми камерами советуем дополнительно приобрести тележку Manfrotto 181B.