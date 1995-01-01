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Переходник Manfrotto 013 1/4" - 16 мм и 3/8" - 16 мм



Код товара: 00000054634 Артикул: 013 Код товара: 00000054634 Артикул: 013 Вес (брутто), кг 0.111 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.111 Описание Универсальный переходник диаметром 5/8” ( 16 мм ) имеет два посадочных места с резьбами «папа» 3/8” и 1/4”

Масса – 0,07 кг

Материал - латунь Видео Наш обзор

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