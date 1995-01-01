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Переходник Manfrotto 013 1/4" - 16 мм и 3/8" - 16 мм

Код товара:00000054634
Артикул:013

Товар не найден

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Описание

Универсальный переходник диаметром 5/8” ( 16 мм ) имеет два посадочных места с резьбами «папа» 3/8” и 1/4”
Масса – 0,07 кг
Материал - латунь