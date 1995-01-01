Высокопроизводительная вспышка Macrolite создает освещение для творческой съемки крупным планом при натурных съемках, так и в студии.

Творческая съемка крупным планом с использованием вспышки

Конструкция кольцевой вспышки обеспечивает равномерное освещение малых объектов и идеально подходит для съемки живой природы, цветов и насекомых, а также научной съемки. Замеры в режиме E-TTL II обеспечивают точную и оптимальную экспозицию.

Творческое управление тенями

Независимая настройка яркости двойных ламп в пределах шести ступеней позволяет применять различные стили освещения. Используйте обе лампы с одинаковой интенсивностью для создания бестеневого эффекта, или включите одну лампу ярче, чтобы обеспечить рельефное освещение и подчеркнуть текстуру. Головка вспышки Macro Ring Lite MR-14EX II может поворачиваться вокруг объектива, что позволяет установить основной источник света под любым углом.

Высокая производительность

Высокая мощность, с ведущим числом 14 (ISO 100, м), позволяет использовать небольшие значения диафрагмы для обеспечения максимальной глубины резкости при съемке с близкого расстояния. Информация о цветовой температуре во время съемки передается обратно в камеру, помогая оптимизировать автоматическую настройку баланса белого.

Интеграция с другими вспышками

Вспышка Macro Ring Lite MR-14EX II может быть использована в качестве ведущего беспроводного устройства для настройки освещения с несколькими вспышками Speedlite, установленными в качестве ведомых. Это удобно при использовании второй вспышки, например, для подсветки фона.

Инновационный и упрощенный дизайн

Управление вспышкой Macro Ring Lite MR-14EX II осуществляется с помощью элементов управления камеры EOS, или посредством точечного матричного дисплея. Яркие светодиодные моделирующие лампы упрощают процесс создания композиции и фокусировку в условиях слабой освещенности, а пользовательские настройки позволяют настроить различные функции в соответствии с индивидуальными запросами.

Надежность

Быстрая и бесшумная перезарядка гарантирует, что вы будете готовы к съемке в любой момент. Вспышка Macro Ring Lite MR-14EX II перезаряжается всего за 5,5 секунд после полной разрядки. Самоочищающийся горячий башмак с двухлинейным электронным передатчиком обеспечивает надежное соединение вспышки с вашей камерой.

Совместимые объективы:

EF 50mm f/2.5 Compact Macro

EF-S 60mm f/2.8 Macro USM

EF 100mm f/2.8 Macro USM

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM*

EF 180mm f/3.5L Macro USM**

RF 35mm f/1.8 Macro IS STM***

RF 85mm f/2 Macro IS STM*

RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM*

MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo

TS-E 50mm f/2.8L Macro

TS-E 90mm f/2.8L Macro

TS-E 135mm f/4L Macro

* для установки необходимо приобрести адаптерное кольцо Macrolite Adapter 67.

** для установки необходимо приобрести адаптерное кольцо Macrolite Adapter 72C

*** для установки необходимо приобрести адаптерное кольцо Macrolite Adapter 52С