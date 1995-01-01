Черно-белая панхроматическая фотопленка с высоким разрешением и мелким зерном. Хорошее соотношение цены и качества. Номинальное ISO 400, возможно экспонирование как ISO 200. Имеется DX-кодировка на катушке. Проявляется по стандартному ручному процессу D-76, push или pull процессинг не рекомендуется.

О компании:

Компания была основана в Китае в 1958 году (под другим названием, Baoding Film Factory, это было государственное предприятие). Основными направлениями производства на тот момент стала кинопленка и пленка для аэрофотографии (картографирование, разведка). В 1980-х компания начала заниматься массовым экспортом своей продукции за рубеж (в основном, в другие страны Азии), освоила цветную фото- и кинопленку. В 90-е компания Lucky Film стала акционерным обществом, зарегистрировала свое теперешнее название, фактически монополизировала внутренний рынок Китая и даже начала экспортировать пленку в США. В 2003 году было основано совместное производство с американской Kodak Eastman, что позволило постепенно поднять технологии производства эмульсии и подложки до высоких международных стандартов.

Массовый переход пользователей на цифровую фотографию заставил остановить производство пленки в 2012 году, компания переключилась на производство материалов для медицинского оборудования и других отраслей промышленности. Возобновившийся интерес к аналоговой фотографии навел компанию на мысль о возобновлении производства в 2024 году.