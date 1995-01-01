Цветная негативная фотопленка 135 формата («узкая») в стандартных катушках по 36 кадров. Пленка была возрождена из небытия в 2025 году после десятилетия простоя. Отличается высокой цветовой насыщенностью и сильным контрастом, общая тональность немного смещена в теплую сторону, тени тяготеют к зеленым оттенкам, а наиболее светлые области – наоборот, к красноватым (цветопередача в значительной степени зависит от используемой оптики, уровня освещенности и настройки цветового профиля при сканировании). Все цвета, особенно красный, передаются довольно ярко и броско. Зернистость умеренная (но чуть больше, чем у Kodak Gold).

Пленка сенсибилизирована по дневному свету. Фотографическая широта не такая безграничная как у Kodak, требуется изначально более точное экспонирование. Лучше всего пленка проявляет себя при ярком свете, в ясную солнечную погоду. В целом, Lucky Film Color 200 (C200) – это интересный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое в цветной фотографии, но без излишних ломографических искажений.

DX-код на кассете есть.

О производителе:

Компания была основана в Китае в 1958 году (под другим названием, Baoding Film Factory, это было государственное предприятие). Основными направлениями производства на тот момент стала кинопленка и пленка для аэрофотографии (картографирование, разведка). В 1980-х компания начала заниматься массовым экспортом своей продукции за рубеж (в основном, в другие страны Азии), освоила цветную фото- и кинопленку. В 90-е компания Lucky Film стала акционерным обществом, зарегистрировала свое теперешнее название, фактически монополизировала внутренний рынок Китая и даже начала экспортировать пленку в США. В 2003 году было основано совместное производство с американской Kodak Eastman, что позволило постепенно поднять технологии производства эмульсии и подложки до высоких международных стандартов.

Массовый переход пользователей на цифровую фотографию заставил остановить производство пленки в 2012 году, компания переключилась на производство материалов для медицинского оборудования и других отраслей промышленности. Возобновившийся интерес к аналоговой фотографии навел компанию на мысль о возобновлении производства в 2024 году.