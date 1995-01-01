Сумка Lowepro Tahoe CS 20, для компактных камер, черная
Код товара : УТ-00072337
Артикул : LP37061-0WW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
58 г
Вместимость
компактные камеры, например Canon PowerShot SX720 или Sony DSC-HX80
Материалы
текстиль
Размеры внутренние
7.8 x 3.5 x 13 см
Размеры внешние
8.8 x 5.3 x 14.3 см
Карман для электроники
нет
Цвет
Черный
Вместимость отсека для камеры
Камера и 1 объектив
Описание
Легкий и удобный чехол Lowepro Tahoe CS 20 предназначен для защиты компактной камеры при транспортировки. Застежка-молния, расположенная в верхней части, позволяет легко получить доступ к камере, которая защищена внутри мягким полиэфирным вкладышем. Внешняя оболочка из нейлона и полиэстера обеспечивает устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, защищая содержимое чехла. В дизайне предусмотрен удобный передний кармашек на молнии, в котором можно разместить карту памяти, запасную батарею и другие мелкие предметы.
Характеристики:
- Материал: текстиль
- Внутренние размеры: 7.8 x 3.5 x 13 см
- Внешние размеры: 8.8 x 5.3 x 14.3 см
- Вес: 58 г