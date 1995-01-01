Легкий и удобный чехол Lowepro Tahoe CS 20 предназначен для защиты компактной камеры при транспортировки. Застежка-молния, расположенная в верхней части, позволяет легко получить доступ к камере, которая защищена внутри мягким полиэфирным вкладышем. Внешняя оболочка из нейлона и полиэстера обеспечивает устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, защищая содержимое чехла. В дизайне предусмотрен удобный передний кармашек на молнии, в котором можно разместить карту памяти, запасную батарею и другие мелкие предметы.