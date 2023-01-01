Рюкзак Lowepro Tahoe BP 150, темно-серый
Код товара : УТ-00047263
Артикул : LP37232-PWW
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Lowepro 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
800 г
Вместимость
зеркальная камера типа Canon EOS 750D с объективом 18-135 мм, дополнительный объектив, вспышка, аксессуары и личные вещи + планшет или нетбук с диагональю до 10"
Материалы
нейлон 210D, полиэстер 600D
Размеры внутренние
25.5 x 12.8 x 36 см, отделение для планшета / нетбука: 24 x 2 x 26.5 см
Описание
Небольшой рюкзак для города и путешествий, отлично подойдет для женщин и подростков. Жесткие стенки со внутренним уплотнителем надежно защищают оборудование от ударов. Рюкзак открывается на всю ширину, обеспечивая легкий доступ ко всему содержимому, а для безопасности есть боковые застежки типа «фастекс». Система изменяемого внутреннего пространства UltraFlex позволяет расширить отсек для личных вещей, если вы не собираетесь брать много фототехники. Отдельный карман для 10" планшета, небольшой передний карман для разной мелочи и документов. Два сетчатых боковых кармана для бутылки с водой и мини-штатива типа Joby Gorillapod. Мягкая спинка, широкие лямки со смягчающей набивкой.