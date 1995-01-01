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Рюкзак Lowepro Tahoe BP 150, черный

  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
  • Tahoe BP 150, черный
Код товара:УТ-00016555
Артикул:LP36892-PWW

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Небольшой рюкзак для города и путешествий, отлично подойдет для женщин и подростков. Жесткие стенки со внутренним уплотнителем надежно защищают оборудование от ударов. Рюкзак открывается на всю ширину, обеспечивая легкий доступ ко всему содержимому, а для безопасности есть боковые застежки типа «фастекс». Система изменяемого внутреннего пространства UltraFlex позволяет расширить отсек для личных вещей, если вы не собираетесь брать много фототехники. Отдельный карман для 10" планшета, небольшой передний карман для разной мелочи и документов. Два сетчатых боковых кармана для бутылки с водой и мини-штатива типа Joby Gorillapod. Мягкая спинка, широкие лямки со смягчающей набивкой.