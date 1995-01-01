Рюкзак Lowepro Tahoe BP 150, черный
Код товара:УТ-00016555
Артикул:LP36892-PWW
Товар не найден
Характеристики
Тип рюкзакаС 2 лямками
Вес800 г
Вместимость отсека для камеры1-2 камеры и много аксессуаров
Карман для электроникиПланшет 10-11"
Размеры внешние27.5 х 21.7 х 40.3 см
Размеры внутренние25.5 x 12.8 x 36 см (общие), 25.5 х 25.5 х 12.8 см (за вычетом верхнего отделения), отделение для планшета / нетбука: 24 x 2 x 26.5 см
Вместимостьзеркальная камера типа Canon EOS 750D с объективом 18-135 мм, дополнительный объектив, вспышка, аксессуары и личные вещи + планшет или нетбук с диагональю до 10"
ЦветЧерный
Материалнейлон 210D, полиэстер 600D
Описание
Небольшой рюкзак для города и путешествий, отлично подойдет для женщин и подростков. Жесткие стенки со внутренним уплотнителем надежно защищают оборудование от ударов. Рюкзак открывается на всю ширину, обеспечивая легкий доступ ко всему содержимому, а для безопасности есть боковые застежки типа «фастекс». Система изменяемого внутреннего пространства UltraFlex позволяет расширить отсек для личных вещей, если вы не собираетесь брать много фототехники. Отдельный карман для 10" планшета, небольшой передний карман для разной мелочи и документов. Два сетчатых боковых кармана для бутылки с водой и мини-штатива типа Joby Gorillapod. Мягкая спинка, широкие лямки со смягчающей набивкой.