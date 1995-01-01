Компактный однолямочный рюкзак (слинг) с двумя отделениями: нижнее предназначено для зеркальной или беззеркальной камеры с 2-3 объективами, верхнее – пространство для личных вещей (одежда, еда, аксессуары). Боковой эластичный карман хорошо подходит для настольного штатива или бутылки воды. Клапан нижнего отделения открывается на всю ширину рюкзака, но с помощью пряжек его движение можно ограничить только боковым доступом. Шнурок от молний можно застегнуть на пряжку для большей безопасности в транспорте и общественных местах.

Органайзер в верхнем отделении позволяет аккуратно распеределить мелкие аксессуары (такие как шариковая ручка, карандаш для чистки оптики, кабели, ключи), также имеется отдельный карман CradleFit для 13" тонкого ноутбука (типа MacBook Air) или планшета. Спереди сверху расположен небольшой карман с 2 отделениями, одно из которых с мягкой трикотажной отделкой – хорошо подходит для телефона или солнцезащитных очков.

Нижняя часть обеспечивает защиту для фототехники благодаря толстым стенкам с уплотнителем. Она вмещает полнокадровую камеру с с 24-70/2.8 или 24-105/4 объективом + еще 2-3 объектива (до 70-200/2.8) или складной квадрокоптер (вплоть до DJI Mavic 2) с запасными аккумуляторами и пультом управления.

Пара ремней в нижней части позволяют, к примеру, закрепить под рюкзаком свернутую куртку.

Рюкзак выполнен из легкой и прочной рип-стоп ткани, нижняя половина защищена полиуретановым водостойким покрытием с двух сторон, верхняя часть – только с одной (подкладка из полиуретана). Для 100% защиты от дождя в комплекте идет чехол-дождевик.