Рюкзак-слинг Lowepro Slingshot Edge 250 AW
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Характеристики
Описание
Большой слинг (однолямочный рюкзак) для фотографов, практикующих репортажную или уличную съемку. Позволяет быстро достать камеру, перекинув рюкзак со спины на живот одним движением. Достаточно велик для профессионального оборудования: легко вместит Canon 5D Mark III с 24-70/2.8. Фотоаппарат располагается внизу, вы можете или немного приоткрыть отделение, чтобы вытащить камеру, или открыть его на всю ширину, чтобы получить доступ ко всему содержимому. Молнии можно задвинуть поглубже к спине, не оставив шанса уличным ворам. Тонкий профиль для большей свободы передвижения. Стильный внешний вид, самые современные материалы: нейлон N100 и N210D.
Боковой сетчатый карман для небольшого штатива или булки с водой. В комплекте 2 ремешка-стяжки с застежками фастекс для навесного крепления различных аксессуаров.