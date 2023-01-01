Рюкзак-слинг Lowepro Slingshot Edge 250 AW
Код товара : УТ-00012133
Артикул : LP36899-PWW
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Lowepro 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
800 г
Вместимость
зеркальная камера типа Canon 5D Mark III с объективом 24-70/2.8, 1-2 дополнительных объектива, вспышка, планшет до 10", другие личные вещи
Материалы
нейлон N100, нейлон N210D, эластичный полиэстер
Размеры внутренние
фотоотделение: 23 x 12 x 21 см, отсек для планшета: 19.5 x 2 x 23 см, отсек для личных вещей: 22 x 10 x 23 см
Описание
Большой слинг (однолямочный рюкзак) для фотографов, практикующих репортажную или уличную съемку. Позволяет быстро достать камеру, перекинув рюкзак со спины на живот одним движением. Достаточно велик для профессионального оборудования: легко вместит Canon 5D Mark III с 24-70/2.8. Фотоаппарат располагается внизу, вы можете или немного приоткрыть отделение, чтобы вытащить камеру, или открыть его на всю ширину, чтобы получить доступ ко всему содержимому. Молнии можно задвинуть поглубже к спине, не оставив шанса уличным ворам. Тонкий профиль для большей свободы передвижения. Стильный внешний вид, самые современные материалы: нейлон N100 и N210D.
Боковой сетчатый карман для небольшого штатива или булки с водой. В комплекте 2 ремешка-стяжки с застежками фастекс для навесного крепления различных аксессуаров.