Сумка Lowepro ProTactic TLZ 70 AW II, черная
Код товара : УТ-00047267
Артикул : LP37278-PWW
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Lowepro 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.7 кг
Вес (брутто), г
0.700
Вместимость
зеркальная камера (в том числе с батарейной ручкой) с объективом 24-70/2.8 (с блендой)
Материал
баллистический полиэстер 1680D, полиэстер 900D
Размеры внутренние
20.5 х 16 х 15.5 см
Описание
Сумка для профессиональных новостных, свадебных, репортажных фотографов. Вмещает зеркальную камеру с батарейной ручкой и объективом 24-70/2.8. Дно сумки дополнительно углубляется для использования объектива с установленной блендой (в «рабочем» положении). В комплекте 2 ремня, благодаря которым сумку можно носить несколькими способами: на бедре, на бедре с поясной страховкой, на груди. Сумка также хорошо сочетается с поясным разгрузочным ремнем (Lowepro или других производителей).
Снаружи сумка прошита лентой типа Molle для навешивания дополнительных чехлов (например, можно дополнить чехлом для вспышки). На верхнем клапане предусмотрен достаточно вместительный карман для основных аксессуаров (запасные аккумуляторы, светофильтр, карты памяти).
Для защиты от плохой погоды в комплекте идет непромокаемый чехол.