Сумка-мессенджер Lowepro ProTactic MG 160 AW II продолжает традиции серии ProTactic, популярной у многих фотографов. Секрет успеха: очень высокая прочность «баллистического» нейлона и возможность адаптации под нужды конкретного пользователя с помощью дополнительных навесных модулей. Прошивка лентой MOLLE – идея, позаимствованная у военно-тактического обмундирования, – позволяет навешивать как дополнительные чехлы серии ProTactic, так и подсумки других производителей.

Сумка рассчитана на полнокадровые зеркальные или беззеркальные фотоаппараты: она вмещает камеру с объективом типа 24-70/2.8 или 24-105/4 вертикально, объектив типа 70-200/2.8 помещается вертикально отдельно от камеры. Всего можно комфортно разместить около 3 крупных объективов (16-35/2.8 + 24-70/2.8 + 70-200/2.8) и вспышку. Пространство в отделении для камеры настраивается с помощью гибких раделителей на липучках, само же это отделение при желании можно полностью извлечь из сумки, когда вы не хотите брать с собой камеру, это освобождает место для повседневных вещей (контейнер для завтрака, одежда, книга). Отсек для 13" ноутбука располагается вдоль спинки под клапаном. Фирменная организация этого отсека под названием CradleFit обеспечивает как бы подвешенное состояние ноутбука: он находится выше линии дна сумки, поэтому даже если вы неосторожно бросите сумку с ноутбуком на пол, он не пострадает. Кроме того, конечно, отделение для ноутбука со всех сторон защищено упругими уплотнителями в подкладке, которые гасят удары.

Довольно интересно продуман сам верхний клапан: он тонкий, без уплотнительного материала, что позволяет легко откинуть его или, например, вывернуть наружу, когда вам нужен широкий доступ к содержимому сумки. А для защиты техники от ударов с противоположной от спинки стороны предусмотрена крышка из формованной EVA пены, которая, собственно и прикрывает камеру сверху, когда вы закрываете сумку. Такой двойной клапан, помимо прочего, хорошо защищает содержимое от влаги, пыли и грязи. Верхний клапан закрывается на 2 крупных пряжки типа «фастекс».

На спинке под вентиляционной сеткой можно заметить плотную и упругую панель, благодаря которой даже полностью заполненная сумка не бьет вам по спине или бедрам. Плечевой ремень оснащен специальной пряжкой, которая позволяет регулировать его длину одним быстрым движением: потяните вверх, чтобы плотно прижать сумку к спине, или вниз – для свободного ношения. Имеется и дополнительный фиксирующий ремень, который пригодится, когда вы бежите или едете на велосипеде. В нижней части, на дне, предусмотрено 2 ремня для крепления негабаритных вещей, таких как штатив, зонтик или свернутая куртка. Там же находится небольшой кармашек со всепогодным непромокаемым чехлом. Снаружи с одной стороны есть открытый карман для бутылки воды, а с другой – карман на молнии, куда можно положить телефон, ключи и тому подобные вещи.