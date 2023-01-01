Описание

Вторая, усовершенствованная версия популярного «тактического» рюкзака Lowepro ProTactic AW. Как и первая версия, этот рюкзак выполнен из очень плотного, «баллистического» нейлона и полиэстера 1680D, поэтому он отлично держит форму и не боится испытаний. Рюкзак обшит лентой типа MOLLE для крепления дополнительных чехлов и аксессуаров. Улучшены молнии, уплотнены плечевые лямки, изменена анатомическая форма спинки (увеличены вентиляционные каналы), прошивка лентой добавлена на поясной ремень: вы можете использовать его вместе с рюкзаком или отдельно от него. Значительно увеличено число разделителей: теперь вы сможете аккуратно упаковать большее количество мелких аксессуаров и свободнее организовать внутреннее пространство.

Чуть больше стали боковые люки, теперь в них легче проходят крупные камеры с батарейными ручками. По бокам добавлена полоса с вертикальной ленточной прошивкой. Увеличена пряжка поясного ремня: теперь используется 38-миллиметровая. Внутренние карманы теперь выполнены из полупрозрачной ткани, чтобы вам проще было понять, что где находится. Добавлена широкая петля на спинке, чтобы рюкзак можно было зафиксировать на ручке дорожного чемодана.

ProTactic BP 350 AW II вмещает 1-2 камеры и несколько объективов. В зависимости от ваших потребностей, вы можете отгородить часть пространства под личные вещи. Рюкзак предоставляет доступ с 4 сторон: справа, слева, сверху и через спинку. Боковые доступы для безопасности можно закрыть на небольшие навесные замки (универсальные, приобретаются отдельно). Помимо внутренних отсеков в комплекте идут 2 навесных кармана для аксессуаров, два ремня и тканевая чашка для ног штатива. Серия рюкзаков ProTactic интересна тем, что вы можете использовать их в максимально обтекаемом виде (удобно, если вам предстоит перемещаться в тесных, многолюдных пространствах), либо, наоборот, обвесить их по максимуму различными чехлами и подсумками (если вы собрались на пару дней на природу). Как уже говорилось, это очень крепкие рюкзаки, которые способны вынести серьезные испытания. При этом они комфортны и удобны для использования в мирной жизни.

Рюкзаки ProTactic BP II выпускаются в 2 размерах: 350 лучше подходит для камер среднего размера и небольших ноутбуков (до 13"), 450 – для больших зеркальных камер с батарейной ручкой и стандартных 15" ноутбуков.