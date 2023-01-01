Рюкзак Lowepro ProTactic BP 300 AW II, черный
Код товара : УТ-00047261
Артикул : LP37265-PWW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.6 кг
Вес (брутто), г
1.600
Вместимость
беззеркальная полнокадровая камера с объективом до 70-200/2.8 или зеркальная камера с 24-70/2.8 + 2-3 объектива + ноутбук 15"
Материал
баллистический нейлон 1680D, нейлон 210D, полиэстер 900D, нейлоновая тесьма, синтетическая пена
Размеры внутренние
41 х 29 х 14 см, отделение для ноутбука: 38 х 27 х 1 см, отделение для камеры: 28 х 27 х 12.5 см, верхнее отделение: 28 х 16 х 13 см, передний карман: 19 х 16 х 1 см
Описание
BP 300 AW II – легкий повседневный рюкзак, объем для техники и объем для личных вещей здесь распределен в соотношении 50 / 50. Рюкзак выполнен из очень плотного, «баллистического» нейлона и полиэстера 1680D, поэтому он отлично держит форму и не боится испытаний. Для крепления дополнительных чехлов и аксессуаров рюкзак обшит лентой типа MOLLE. Улучшены молнии, уплотнены плечевые лямки, изменена анатомическая форма спинки (увеличены вентиляционные каналы). Вставку для камеры (QuickShelf) можно полностью извлечь, когда в ней нет необходимости.
Добавлена широкая петля на спинке, чтобы рюкзак можно было зафиксировать на ручке дорожного чемодана.
BP 300 AW II - небольшой рюкзак, поэтому поясной ремень у него узкий (можно снять полностью). Рюкзак вмещает 1 или 2 камеры, но скорее предназначен для одной: внутрь помещается беззеркальная полнокадровая камера с объективом до 70-200/2.8 + еще 2-3 объектива, или 2 камеры с установленными объективами + еще 1 объектив среднего размера. Доступ к технике предоставляется с 3 сторон: справа, слева и сверху.
Серия рюкзаков ProTactic интересна тем, что вы можете использовать их в максимально обтекаемом виде (удобно, если вам предстоит перемещаться в тесных, многолюдных пространствах), либо, наоборот, обвесить их по максимуму различными чехлами и подсумками (если вы собрались на пару дней на природу). Это очень крепкие рюкзаки, которые способны вынести серьезные испытания. При этом они комфортны и удобны для использования в мирной жизни.