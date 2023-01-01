Описание

BP 300 AW II – легкий повседневный рюкзак, объем для техники и объем для личных вещей здесь распределен в соотношении 50 / 50. Рюкзак выполнен из очень плотного, «баллистического» нейлона и полиэстера 1680D, поэтому он отлично держит форму и не боится испытаний. Для крепления дополнительных чехлов и аксессуаров рюкзак обшит лентой типа MOLLE. Улучшены молнии, уплотнены плечевые лямки, изменена анатомическая форма спинки (увеличены вентиляционные каналы). Вставку для камеры (QuickShelf) можно полностью извлечь, когда в ней нет необходимости.

Добавлена широкая петля на спинке, чтобы рюкзак можно было зафиксировать на ручке дорожного чемодана.

BP 300 AW II - небольшой рюкзак, поэтому поясной ремень у него узкий (можно снять полностью). Рюкзак вмещает 1 или 2 камеры, но скорее предназначен для одной: внутрь помещается беззеркальная полнокадровая камера с объективом до 70-200/2.8 + еще 2-3 объектива, или 2 камеры с установленными объективами + еще 1 объектив среднего размера. Доступ к технике предоставляется с 3 сторон: справа, слева и сверху.

Серия рюкзаков ProTactic интересна тем, что вы можете использовать их в максимально обтекаемом виде (удобно, если вам предстоит перемещаться в тесных, многолюдных пространствах), либо, наоборот, обвесить их по максимуму различными чехлами и подсумками (если вы собрались на пару дней на природу). Это очень крепкие рюкзаки, которые способны вынести серьезные испытания. При этом они комфортны и удобны для использования в мирной жизни.