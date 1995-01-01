Новый рюкзак PhotoSport PRO создан для профессиональных фотографов, которым нужен легкий и удобный рюкзак для оборудования во время многодневной экспедиции. Рюкзаки комплектуются съемным кейсом GearUp PRO XL, доступ к которому имеется спереди и со стороны спины. Во время экспедиции, используя многофункциональный рюкзак PhotoSport PRO, фотограф будет способен использовать оптимальный вариант комплектации, адаптируя его под конкретную ситуацию. Не все оборудование необходимо носить с собой на протяжении всего похода.

Оказавшись в лагере, съемный кейс GearUp Pro XL можно извлечь из рюкзака и взять с собой на время фотосъемки. В комплекте с рюкзаком идет набор ремней GearUp Accessory Strap, который позволяет реализовать разнообразные варианты переноски смартфонов, техники и кейсов GearUp. Рюкзаки позволяют взять с собой туристический комплект: спальный мешок, палатка, куртка, треккинговые палки, резервуар с водой, - вещи, необходимые для многодневного похода.

За комфорт спины во время путешествия отвечает система подвески ActivLift– она создана для удобства при длительных пеших переходах и обладает большим количеством настроек. Спина и лямки рюкзака спроектированы так, чтобы эффективно переносить нагрузку со спины на бедра.

Благодаря возможности регулировки высоты лямок рюкзак подойдет людям разного роста, а специальные выемки на спине обеспечат хорошую вентиляцию. Настраиваемый мягкий поясной ремень позволит активно двигаться по сложному рельефу при переноске рюкзака. Благодаря алюминиевой раме, рюкзак держит форму, при этом он имеет небольшой вес.

Серия PhotoSport PRO на 86% изготовлена из переработанных материалов, отражая эко-концепцию Lowepro по защите окружающей среды. Рюкзак изготовлен из прочного нейлона 420D Oxford и высоко прочного материала 420D Nylon Diamond Ripstop с водоотталкивающей поверхностью. Для дополнительной защиты от дождя, снега и пыли в дизайне предусмотрен чехол All Weather AW Cover.