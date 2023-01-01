Рюкзак Lowepro PhotoSport BP 24L AW III, серый
Код товара : УТ-00054366
Артикул : LP37343-PWW
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.5 кг
Вес (брутто), г
1.870
Вместимость
полнокадровая зеркальная или беззеркальная камера (без батарейной ручки) с 2-3 объективами или компактный дрон типа DJI Mavic 2 + личные вещи + штатив на внешнем креплении
Материал
экстерьер: 100х300D нейлон и полиэстер, интерьер: 200D полиэстер; 75% переработанных материалов
Размеры внутренние
48 х 26 х 13 см, из них для камеры: 23 х 18 х 10 см, для вещей: 28 х 25 х 13 см, для питьевой системы: 3 литра
Описание
Lowepro PhotoSport BP AW III – невероятно продуманные фоторюкзаки для походов, длительных пеших экскурсий и тому подобных вылазок на природу или в город. Рюкзак очень легкий (всего 1.5 кг) и на 75% состоит из переработанных материалов. Внутреннее пространство состоит из 2 основных отделений: низ для камеры и верх для личных вещей (еда, одежда, аксессуары). Версия 24L предназначена для полнокадровых зеркальных или беззеркальных камер (без батарейной ручки) или складного дрона типа DJI Mavic 2.
Отделение для камеры сделано в виде извлекаемой сумки: для короткой вылазки вы можете использовать ее саму по себе, оставив рюкзак в машине. Для более длительной – пристегнуть спереди на пояс или на грудь, чтобы быстрее достать камеру, когда она понадобится. Сумка извлекается через боковой клапан, вы также можете оставить ее внутри и использовать PhotoSport BP AW III как обычный фоторюкзак с боковым доступом. Вещи складываются через верх, который затягивается на шнурок и дополнительно закрывается верхним клапаном на пряжках (в клапане есть небольшой карман для мелких вещей и документов). Что интересно: достав сумку из рюкзака, вы также можете убрать перегородку между верхним и нижним отделением, это позволит вам взять с собой больше вещей.
В комплекте идет система креплений для камеры: можно вытащить фотоаппарат из сумки и пристегнуть к лямкам на грудь или носить на отдельном плечевом ремне, а также отдельный чехол для телефона, который тоже можно пристегнуть к лямкам и поясу или носить через плечо. В спинке рюкзака предусмотрен карман для питьевой (гидрационной) системы объемом до 2 литров. Если вы не пользуетесь питьевыми системами, туда можно положить планшет типа iPad. Передний карман – на широких эластичных стропах, в него легко поместится сложенная куртка. Сбоку сделан эластичный карман для фляги или небольшого штатива. Наконец, еще один небольшой карман сделан на широком поясном ремне (справа), а слева на нем же прошита лента, на которую можно закрепить еще 1-2 чехла для аксессуаров. Также предусмотрены петли для крепления треккинговых палок.
Рюкзак очень комфортен при длительном ношении: эргономичная спинка с фирменной вентиляционной системой ActivZone, подушка в районе поясницы, широкий пояс и широкие мягкие плечевые лямки с уплотнителем. Нагрудная стяжка регулируется по высоте в очень широком диапазоне: от области ключиц до области под грудью. Эргономика продумана таким образом, чтобы все необходимые вещи находились прямо под рукой, и вы были готовы сделать кадр буквально за секунду.