Сумка Lowepro Photo Active TLZ 50 AW, черная
Код товара : УТ-00047266
Артикул : LP37346-PWW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
320 г
Вес (брутто), г
0.320
Вместимость
полнокадровая беззеркальная камера с объективом 70-200/2.8, мелкие аксессуары
Материал
синтетические материалы
Размеры внутренние
22 х 17.5 х 12.5 см
Описание
Классическая сумка-кобура для беззеркальных полнокадровых камер (таких как Sony A7, A9) с объективом 70-200/2.8. Легко крепится на поясной ремень, также в комплекте присутствует ремень через плечо, с возможностью быстрой регулировке по длине. На правом боку есть плоский карман, который можно использовать, например, для телефона. Спереди еще один плоский карман – для светофильтров или чистящих средств. В верхней крышке - внутренний карман для мелких аксессуаров (батарейки, карты памяти). Слева предусмотрена петля для крепления дополнительного чехла. Отдельный непромокаемый чехол защищает от дождя.
Сумка хорошо подходит как для любительского использования, так и для профессиональной репортажной съемки (работа на мероприятиях), как часть разгрузочной системы.