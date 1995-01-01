Классическая сумка-кобура для беззеркальных полнокадровых камер (таких как Sony A7, A9) с объективом 24-70/2.8 или камер меньшего формата с объективом 18-135 или аналогичным по размеру. Легко крепится на поясной ремень, также в комплекте присутствует ремень через плечо, с возможностью быстрой регулировке по длине. На правом боку есть плоский карман, который можно использовать, например, для телефона. Спереди еще один плоский карман – для светофильтров или чистящих средств. В верхней крышке - внутренний карман для мелких аксессуаров (батарейки, карты памяти). Слева предусмотрена петля для крепления дополнительного чехла. Отдельный непромокаемый чехол защищает от дождя.

Сумка хорошо подходит как для любительского использования, так и для профессиональной репортажной съемки (работа на мероприятиях), как часть разгрузочной системы.