Сумка Lowepro Nova 200 AW II, черная
Код товара : УТ-00028999
Артикул : LP37142-PWW
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Lowepro 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.2 кг
Вес (брутто), г
1.200
Вместимость
зеркальная камера (с батарейной ручкой) с установленным объективом до 24-105 mm + 3-4 объектива + 2 вспышки + 10" планшет ИЛИ камера с 2-3 объективами и складной квадрокоптер с аксессуарами
Размеры внутренние
34.5 х 18.5 х 20 см
Описание
Классическая сумка для фотоаппарата, вмещающая зеркальную камеру с батарейной ручкой и стандартным объективом (до 24-105 мм) + 3-4 дополнительных объектива и 2 вспышки + 10" планшет и мелкие аксессуары. Сумка выполнена из легкой и прочной ткани: полиэстера высокой плотности. Основное отделение закрывается верхним клапаном на пряжку-фастекс и на молнию. Несколько дополнительных внешних карманов (2 спереди, 2 по бокам и 1 сзади), а также карманы на внутренней стороне клапана помогают организовать аксессуары и личные вещи: крышки, светофильтры, чистящие средства, документы, телефон. Толстые стенки с наполнителем защищают камеру от ударов. Внутренние разделители имеют небольшие кармашки для лучшей организации (например, туда можно положить кабели).
Для комфортного ношения у Nova 200 AW II имеется мягкая верхняя ручка, отстегиваемый плечевой ремень (с регулируемой плечевой накладкой) и проушина для крепления на ручку сумки-тележки. Для защиты от непогоды предусмотрен непромокаемый нейлоновый дождевик. Молнии сумки также защищены от проникновения воды с помощью полиуретанового покрытия.
Nova 200 AW II – классическая фотосумка среднего бюджета: простая, но аккуратная и надежная.