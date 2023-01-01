Описание

Обновленная линейка сумкок Nova продолжает развитие для ещё лучшей защиты современного фотооборудования. Данная сумка обеспечивает хорошую защиту от внешних воздействий для беззеркальной, или компактной зеркальной камеры с присоединенным объективом наподобие 17-85мм, а также внешней вспышки или компактного квадрокоптера.

Защита: водонепроницаемая накидка All Weather AW Cover™, водонепроницаемая застежка-молния в сочетании с верхним клапаном обеспечивают превосходную защиту в любых условиях.

Универсальность: гибкие, перемещаемые внутренние разделители и мягкое наполнение стенок надежно защитят ваше оборудование от ударов.

Компактность: безопасное хранение и быстрый доступ, дома и на прогулке.

Универсальность: регулируемый/съёмный плечевой ремень, ручка для переноски и петля для крепления на поясной ремень придают комфорт.

Доступность и безопасность: верхний клапан, передние и боковые карманы обеспечивают легкий доступ и безопасное хранение для смартфонов, карт памяти, кабелей и других мелких предметов.

По материалам Lowepro.