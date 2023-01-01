Сумка Lowepro Nova 140 AW II, черная
Код товара : УТ-00023510
Артикул : LP37117-PWW
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Lowepro 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
390 г
Вес (брутто), г
0.390
Вместимость
зеркальная камера начального уровня или беззеркальная камера с установленным объективом + 1 объектив или вспышка + мелкие аксессуары
Материал
экстерьер: нейлон 840D, полиэстер 600D, интерьер: полиэстер 200D
Размеры внутренние
17.5 х 17 х 10 см
Описание
Обновленная линейка сумкок Nova продолжает развитие для ещё лучшей защиты современного фотооборудования. Данная сумка обеспечивает хорошую защиту от внешних воздействий для беззеркальной, или компактной зеркальной камеры с присоединенным объективом наподобие 17-85мм, а также внешней вспышки или компактного квадрокоптера.
Защита: водонепроницаемая накидка All Weather AW Cover™, водонепроницаемая застежка-молния в сочетании с верхним клапаном обеспечивают превосходную защиту в любых условиях.
Универсальность: гибкие, перемещаемые внутренние разделители и мягкое наполнение стенок надежно защитят ваше оборудование от ударов.
Компактность: безопасное хранение и быстрый доступ, дома и на прогулке.
Универсальность: регулируемый/съёмный плечевой ремень, ручка для переноски и петля для крепления на поясной ремень придают комфорт.
Доступность и безопасность: верхний клапан, передние и боковые карманы обеспечивают легкий доступ и безопасное хранение для смартфонов, карт памяти, кабелей и других мелких предметов.
По материалам Lowepro.