Описание

Жесткий чехол-ракушка из прочного и легкого материала FormShell хорошо защищает не только от ударов, но и от сдавливающей нагрузки. Подходит для беззеркальных камер (Olympus Pen E-PL, Sony A5100, A6000, Fujifilm X-E серия). Четыре внутренних разделителя на липучках позволяют организовать внутреннее пространство для камер и аксессуаров (примеры на фото). Внутри также предусмотрен большой сетчатый для кабелей, сменного аккумулятора, карты памяти и других аксессуаров. Молния с двумя застежками открывается легко и быстро.

У этой модели отсутствует ремешок на запястье. Вместо него есть петля для пальцев или крепления на карабин. Создатели предполагают, что вы будете носить этот чехол в обычной сумке или рюкзаке.