Описание

Жесткий чехол-ракушка из прочного и легкого материала FormShell хорошо защищает не только от ударов, но и от сдавливающей нагрузки. Подходит для небольших цифровых камер (Sony RX100 и аналогичные), экшн-камер и 360° панорамных камер. Два внутренних разделителя на липучках позволяют лучше организовать внутреннее пространство (примеры на фото), а также предотвращают «болтанку» камеры внутри чехла. Внутри также предусмотрен карман для USB кабеля. сменного аккумулятора, карты памяти. Молния с двумя застежками открывается легко и быстро.

У этой модели отсутствует ремешок на запястье. Вместо него есть петля для пальцев или крепления на карабин. Создатели предполагают, что вы будете носить этот чехол в обычной сумке или рюкзаке.