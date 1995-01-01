Чехол Lowepro Hardside CS 40
Код товара : УТ-00028989
Артикул : LP37165-PWW
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Описание
Жесткий чехол-ракушка из прочного и легкого материала FormShell хорошо защищает не только от ударов, но и от сдавливающей нагрузки. Подходит для небольших цифровых камер (Sony RX100 и аналогичные), экшн-камер и 360° панорамных камер. Два внутренних разделителя на липучках позволяют лучше организовать внутреннее пространство (примеры на фото), а также предотвращают «болтанку» камеры внутри чехла. Внутри также предусмотрен карман для USB кабеля. сменного аккумулятора, карты памяти. Молния с двумя застежками открывается легко и быстро.
У этой модели отсутствует ремешок на запястье. Вместо него есть петля для пальцев или крепления на карабин. Создатели предполагают, что вы будете носить этот чехол в обычной сумке или рюкзаке.