Жесткий чехол-ракушка из прочного и легкого материала FormShell хорошо защищает не только от ударов, но и от сдавливающей нагрузки. Подходит для небольших цифровых камер (Sony RX100 и аналогичные), экшн-камер и 360° панорамных камер. Внутри предусмотрен карман для USB кабеля и карты памяти. Молния с двумя застежками открывается легко и быстро. В комплекте ремешок на запястье. Чехол также можно носить на поясном ремне.