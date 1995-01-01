Чехол Lowepro Hardside CS 20
Код товара : УТ-00028988
Артикул : LP37164-PWW
Официальная гарантия Lowepro 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
100 г
Вместимость
компактная цифровая камера (Sony RX100, Canon G9 X и др.) или экшен-камера (GoPro HERO) или VR 360° камера (Samsung Gear 360)
Материал
FormShell, EVA пена, полиэстер
Размеры внутренние
11.5 х 7 х 3 см
Описание
Жесткий чехол-ракушка из прочного и легкого материала FormShell хорошо защищает не только от ударов, но и от сдавливающей нагрузки. Подходит для небольших цифровых камер (Sony RX100 и аналогичные), экшн-камер и 360° панорамных камер. Внутри предусмотрен карман для USB кабеля и карты памяти. Молния с двумя застежками открывается легко и быстро. В комплекте ремешок на запястье. Чехол также можно носить на поясном ремне.