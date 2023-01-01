Чехол Lowepro GearUp Wrap, серый
Код товара : УТ-00028987
Артикул : LP37140-GRL
2 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Lowepro 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
60 г
Вместимость
телефон, мелкие аксессуары
Материалы
текстиль (синтетика)
Описание
Мягкий чехол-органайзер. Подходит для телефона и мелких аксессуаров: кабелей, карт памяти, флешек, аккумуляторов и так далее.
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