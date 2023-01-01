Описание

GearUp органайзер является отличным решением для хранения переноски объективов и аксессуаров. Гибкие внутренние перегородки регулируются для защиты полнокадровых беззеркальных камер с портретной ручкой или зеркалки без портретной ручки и установленного объектива до 70/200 мм f / 2,8, а также некоторых аксессуаров.

Имеет двойной доступ: спереди что позволяет получить полный контроль над расположением и компановкой, дополнительный доступ сверху для быстрого доступа к камере. Вторичный доступ идеален, когда GearUp PRO используется в сочетании с другим рюкзаком, например RunAbout 18L. Носите отдельно или в больших сумках, например PhotSport PRO 55L и 70L.

Совместимость с системой ремешков GearUp (не входит в комплект) для различных конфигураций переноски. GearUp PRO, изготовленный из 47% переработанной ткани*, сохраняет вашу камеру и аксессуары упакованными, защищенными и готовыми к съемке.



*Измеряется как процент переработанной пряжи на общей площади поверхности ткани. Включает оболочку, подкладку и переходник. Не включает прокладку, фурнитуру и ленты.