Вставка-органайзер Lowepro GearUp PRO camera box L II
Код товара : УТ-00055356
Артикул : LP37441-PWW
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
400 гр.
Вес (брутто), г
0.260
Вместимость
камера с установленным объективом 70-200 мм f / 2,8, 1-2 дополнительных объектива
Материал
нейлон
Размеры внутренние
29 х 15 х 21 см
Описание
GearUp органайзер является отличным решением для хранения переноски объективов и аксессуаров. Гибкие внутренние перегородки регулируются для защиты полнокадровых беззеркальных камер с портретной ручкой или зеркалки без портретной ручки и установленного объектива до 70/200 мм f / 2,8, а также некоторых аксессуаров.
Имеет двойной доступ: спереди что позволяет получить полный контроль над расположением и компановкой, дополнительный доступ сверху для быстрого доступа к камере. Вторичный доступ идеален, когда GearUp PRO используется в сочетании с другим рюкзаком, например RunAbout 18L. Носите отдельно или в больших сумках, например PhotSport PRO 55L и 70L.
Совместимость с системой ремешков GearUp (не входит в комплект) для различных конфигураций переноски. GearUp PRO, изготовленный из 47% переработанной ткани*, сохраняет вашу камеру и аксессуары упакованными, защищенными и готовыми к съемке.
*Измеряется как процент переработанной пряжи на общей площади поверхности ткани. Включает оболочку, подкладку и переходник. Не включает прокладку, фурнитуру и ленты.