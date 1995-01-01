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Чехол Lowepro GearUp Case Large, серый

  • GearUp Case Large, серый
  • GearUp Case Large, серый
  • GearUp Case Large, серый
  • GearUp Case Large, серый
  • GearUp Case Large, серый
  • GearUp Case Large, серый
  • GearUp Case Large, серый
  • GearUp Case Large, серый
  • GearUp Case Large, серый
  • GearUp Case Large, серый
  • GearUp Case Large, серый
Код товара:УТ-00028983
Артикул:LP37141-GRL

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Большой кейс с органайзером для необходимых аксессуаров: аккумуляторов, жестких дисков, кабелей, переходников, флешек и так далее. Два больших кармана с плотными стенками вмещают компактный фотоаппарат или жесткий диск. Эластичные ленты позволяют разместить все остальное. Для тех, кто любит порядок и быстрый доступ ко всем необходимым вещам. Отличный аксессуар для рабочих командировок и путешествий.