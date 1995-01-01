Чехол Lowepro GearUp Case Large, серый
Код товара:УТ-00028983
Артикул:LP37141-GRL
Товар не найден
Характеристики
Вес198 г
Размеры внешние29 х 17 х 8 см
Размеры внутренние25 х 16 х 6 см
Вместимостькомпактный фотоаппарат с аксессуарами или 2 жестких диска или диск + USB аккумулятор + кабели, переходники, флешки, карт-ридеры и так далее
ЦветСерый
Чехол для Аксессуаров
Материалтекстиль (синтетика)
Описание
Большой кейс с органайзером для необходимых аксессуаров: аккумуляторов, жестких дисков, кабелей, переходников, флешек и так далее. Два больших кармана с плотными стенками вмещают компактный фотоаппарат или жесткий диск. Эластичные ленты позволяют разместить все остальное. Для тех, кто любит порядок и быстрый доступ ко всем необходимым вещам. Отличный аксессуар для рабочих командировок и путешествий.