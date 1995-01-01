Большой кейс с органайзером для необходимых аксессуаров: аккумуляторов, жестких дисков, кабелей, переходников, флешек и так далее. Два больших кармана с плотными стенками вмещают компактный фотоаппарат или жесткий диск. Эластичные ленты позволяют разместить все остальное. Для тех, кто любит порядок и быстрый доступ ко всем необходимым вещам. Отличный аксессуар для рабочих командировок и путешествий.