Жизнь меняется: камеры и объективы становятся меньше, но появляется множество другого оборудования, необходимого для современного фрилансера, снимающего фото и видео. Электронные стабилизаторы, компактные дроны, микрофоны и рекордеры – всё это надо где-то размещать. К тому же хочется, чтобы это не сильно мешало движению. Новая серия FreeLine была создана как раз с учетом требований современных творцов: видеоблогеров, тревел-фотографов и многих других.

FreeLine BP 350 создан для того, чтобы адаптироваться по ваши запросы. В центральной части располагается камера и основные аксессуары: один продольный и два поперечных разделителя помогают разместить до 4 единиц техники так, чтобы они не сталкивались друг с другом. Для организации мелочей в нижнем отделении располагается отдельная сумка GearBox (ее можно вытащить и взять с собой, если вы оставляете рюкзак где-нибудь в подсобном помещении или в гардеробе). Доступ к этим отсекам открывается как справа, так и слева – кому как удобнее. Чтобы не беспокоиться за безопасность в транспорте, вы можете пропустить боковую стяжку в проушины на молниях, а затем пристегнуть ее к лямке.

Карты памяти, провода и светофильтры также можно разместить в широких внутренних карманах на обеих дверцах. Верхнее отделение предназначается для личных вещей. Ноутбук укладывается сверху и располагается в самом ближнем к спине отсеке. Рюкзак быстро трансформируется в повседневный (с отсеком для ноутбука): для этого достаточно расстегнуть верхнюю молнию и вытащить все разделители одним движением.

Внешний вид и эргономика: рюкзак сшит из прочного нейлона 66 со специальным карбоновым покрытием, которое обладает высокими водоотталкивающими свойствами и стойкостью к истиранию. Чтобы дождь не попадал внутрь, здесь используются молнии YKK с защитой от проникновения воды. При легком дожде надевать отдельный водозащитный чехол нет необходимости, но он. конечно, тоже есть в комплекте. Спинка эргономическая, с вентиляционным каналом и мягкими подушками в районе поясницы и лопаток. Лямки также сделаны с мягким вспененным уплотнителем. На одной из лямок есть карман для телефона, куда легко помещаются современные модели с диагональю 5-6 дюймов. Для крепления на ручке дорожной сумки предусмотрена специальная петля, по бокам сзади сделаны ручки, чтобы было удобнее доставать рюкзак с высоких полок, а также есть небольшой пояс, который поможет лучше зафиксировать рюкзак, если вам надо двигаться быстро.