Описание

Легкий рюкзак для больших пеших переходов, позволяет с комфортом добраться от точки высадки до места съемки по местности, не предназначенной для перемещения на транспорте. Рюкзаки этой серии созданы максимально легкими, а также обладают продвинутой анатомической спинкой и поясом с системой ActiveZone для комфортного ношения в течение всего дня. 450 AW - самый большой из рюкзаков серии, он подойдет даже для профессиональных полнокадровых зеркальных камер с длиннофокусной оптикой, таких как Canon 1D с 70-200/2.8. Доступ к фототехнике осуществляется сзади, через спинку. Верхнее отделение предназначено для личных вещей: еды, одежды, аптечки и так далее. Переднее отделение вмещает 10" планшет, документы и схожие плоские предметы. Пары ремней спереди и по бокам рюкзака позволяют навесить на рюкзак снаружи такие объемные предметы как, например, штатив, палатка и туристический коврик.

Два открытых сетчатых кармана по бокам также позволяют разместить в них, например, бутылку воды, зонтик или куртку-дождевик. Для навешивания дополнительных вещей (помимо 6 ремней) 450 AW также имеет две петли снизу, две петли спереди и 2 ленты с 3 петлями в каждой сверху. На поясе расположены 2 небольших карманчика на молнии, слева и справа.

Рюкзаки серии Flipside Trek хорошо подходят для фотографов-пейзажистов, выбирающихся в отдаленные уголки на целый день или даже с ночевкой. Для снижения веса они выполняются из легкой, но прочной синтетической ткани: кордуры Kodra 500D, добби 500Dx300D и нейлона. Рюкзак весьма мягкий, не «дубовый» и не натирает спину или бока, при этом фототехника находится под надежной защитой в отделении с толстыми плотными стенками со всех сторон.