Прочный рюкзак для профессиональных фотографов, любителей фотоохоты и путешествий с камерой и ноутбуком. Удобный и безопасный доступ ко всему оборудованию через заднюю стенку, плюс боковой клапан для случаев, когда вам нужно быстро достать камеру или заменить объектив. Вмещает профессиональную зеркальную камеру (с батарейной ручкой) и установленным объективом 70-200/2.8 – поперек, для быстрого извлечения через боковой клапан. Вертикально помещаются большие телеобъективы, вплоть до 300/2.8 или 500/4.

Самый популярный фоторюкзак Lowepro получил очередное обновление! Дизайнеры попробовали заново осмыслить сам процесс использования рюкзака, открывающегося через спинку. Для того, чтобы достать или положить обратно фототехнику, вам нужно положить его лицевой частью вниз – если вы находитесь на природе, когда вокруг нет никаких скамеек или столов, вам придется класть рюкзак прямо на землю, в результате передняя часть может стать мокрой и грязной. Специально для этого добавлено полиуретановое покрытие лицевой поверхности, которое обеспечивает защиту от грязи и влаги, а также 2 выступа из формованной EVA пены в верхней и нижней части, которые будут работать как две ножки, защищая ткань от царапин и износа. Если лицевая часть запачкается, ее можно легко и быстро протереть салфеткой или ополоснуть под струей воды – благодаря полиуретановому покрытию грязь не впитывается, а рюкзак остается сухим. Основной тканью для всего рюкзака является прочный износостойкий рип-стоп полиэстер плотностью 600D – этот рюкзак может служить не просто годами, а десятилетиями, что подтверждает и пожизненная гарантия производителя.

Дополнительно предусмотрен доступ через боковую стенку для быстрой смены камеры или объективов. Если вы беспокоитесь насчет уличных краж, молнию бокового клапана и молнию переднего кармана можно соединить между собой с помощью небольшого универсального замочка (не входит в комплект) – оба кармана будут надежно защищены от несанкционированного доступа.

Flipside BP 400 AW III – это очень вместительный рюкзак, внутри легко поместится ваша зеркальная или беззеркальная камера с батарейным блоком и объективами, компактный дрон, а также штатив, ноутбук и планшет. Благодаря единому внутреннему объему вы можете положить даже очень большие объективы, такие как 300mm f/2.8 или 500mm f/4. Дизайнеры полностью обновили систему разделителей на липучках, с помощью которой организуется внутреннее пространство: вы можете использовать как классическую схему с двумя вертикальными «рельсами», к которым крепятся меньшие разделители, так и схему с разделением всего пространства рюкзака на «верх» и «низ»: в нижней части можно расположить камеру с 2-3 объективами, а верхнюю использовать для одежды и прочих личных вещей. 15" ноутбук и 10" планшет располагаются в отдельных защищенных внутренних карманах на задней стенке.

Усовершенствована спинка: широкие упругие подушки сделаны в зоне лопаток и поясницы, а между ними оставлено пространство для лучшей вентиляции спины. Широкие изогнутые лямки более равномерно распределяют нагрузку на плечи. Поскольку 400 AW III рассчитан на большой и тяжелый комплект оборудования, он оснащен широким поясным ремнем с уплотнительной набивкой. Пояс прошит стропой типа MOLLE, так что вы сможете легко закрепить на него пару небольших дополнительных чехлов при необходимости. Нагрудная стяжка является важным элементом для эргономики: она не дает лямкам съезжать на самый край плеча (что повышает нагрузку). Чтобы стяжкой было удобно пользоваться, ее высота регулируется в очень широком диапазоне: можно расположить в области ключиц, на груди или под грудью. Стяжка фиксируется в выбранном положении с помощью клипс.

Молнии YKK® для основного отделения увеличены до 10 мм и отличаются легкостью перемещения застежек, а противоударные вставки из формованной EVA пены обеспечивают повышенную защиту ценного оборудования. Всепогодный чехол All Weather AW Cover™, идущий в комплекте, защищает аппаратуру от дождя, снега, пыли и песка. Сверху и на спинке расположены две широкие ручки, поэтому рюкзак легко грузить в багажные отделения над головой или вытаскивать из глубин багажника. Слева снаружи сделан эластичный карман, который легко вместит литровую флягу воды или зафиксирует ножки вашего штатива.

Рюкзак оборудован несколькими органайзерами для мелочей: один находится в переднем кармане, второй – на внутренней стороне спинки, третий – в виде извлекаемого чехла на молнии (внутри которого также есть 1 мягкий разделитель). С их помощью вы легко рассортируете такие вещи как зарядные устройства, кабели, светофильтры, карты памяти, документы, телефон и так далее, и так далее.