Рюкзак Lowepro Flipside 500 AW II, черный
Код товара : УТ-00028977
Артикул : LP37131-PWW
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Lowepro 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
2 кг
Вместимость
зеркальная камера с бат. ручкой и объективом до 400/2.8, или отдельно 500-мм объектив + 1-2 камеры + 4-6 объективов + вспышка + 10" планшет + 15" ноутбук + мелкие аксессуары и личные вещи
Материалы
полиэстер 600D, 150D, рип-стоп 190T, интерьер: полиэстер 150D; дождевик: нейлон 190T
Размеры внутренние
48 х 30 х 19 см, отделение для ноутбука: 38 х 27 х 1.5 см, отделение для планшета: 32 х 22.5 х 1 см
Описание
Самый большой рюкзак из серии Flipside AW II: вмещает зеркальную камеру с батарейной ручкой и установленным объективом до 400 мм, или отдельно 500-мм объектив, а также 1-2 камеры, 4-6 других объективов, вспышку, 10" планшет, 15" ноутбук и штатив на внешнем держателе. Карман с органайзером для планшета, телефона, ключей и прочих аксессуаров располагается спереди + 2 кармана для воды или мини-штатива располагаются по бокам. Анатомическая вентилируемая спинка, широкие лямки с уплотнителем и еще более широкий поясной ремень помогают переносить тяжелое оборудование с относительным комфортом.
Доступ к оборудованию осуществляется через спинку, в этом есть 3 плюса:
- защита от краж на улицах и в транспорте
- можно вытаскивать и класть обратно оборудование, когда рюкзак висит на поясе
- при разборке рюкзака на земле спинка всегда остается чистой и сухой
В комплект входит один извлекаемый внутренний чехол для личных вещей (еда, очки и т.п.). Для защиты от дождя предусмотрен непромокаемый чехол. Умеренная цена, высокая емкость и высокий уровень защиты сделали серию Flipside одной из самых популярных в мире.