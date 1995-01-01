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Рюкзак Lowepro Flipside 500 AW II, черный

  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
  • Flipside 500 AW II, черный
Код товара:УТ-00028977
Артикул:LP37131-PWW

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Самый большой рюкзак из серии Flipside AW II: вмещает зеркальную камеру с батарейной ручкой и установленным объективом до 400 мм, или отдельно 500-мм объектив, а также 1-2 камеры, 4-6 других объективов, вспышку, 10" планшет, 15" ноутбук и штатив на внешнем держателе. Карман с органайзером для планшета, телефона, ключей и прочих аксессуаров располагается спереди + 2 кармана для воды или мини-штатива располагаются по бокам. Анатомическая вентилируемая спинка, широкие лямки с уплотнителем и еще более широкий поясной ремень помогают переносить тяжелое оборудование с относительным комфортом.

Доступ к оборудованию осуществляется через спинку, в этом есть 3 плюса:

  • защита от краж на улицах и в транспорте
  • можно вытаскивать и класть обратно оборудование, когда рюкзак висит на поясе
  • при разборке рюкзака на земле спинка всегда остается чистой и сухой

В комплект входит один извлекаемый внутренний чехол для личных вещей (еда, очки и т.п.). Для защиты от дождя предусмотрен непромокаемый чехол. Умеренная цена, высокая емкость и высокий уровень защиты сделали серию Flipside одной из самых популярных в мире.