Обновленная версия рюкзака Flipside 200 AW подходит для зеркальной камеры (без батарейной ручки) с объективом до 70-200 мм f/2.8 + еще 2 небольших объективов, также подходит для компактного беспилотника типа DJI Mavic Pro или Mavic Air со всеми необходимыми аксессуарами. Доступ ко всему оборудованию осуществляется через спинку, что делает безопасным перемещение в «туристических» местах и на общественном транспорте, где часто орудуют уличные воры. При использовании поясного ремня доставать и укладывать содержимое можно прямо на весу, не пачкая рюкзак.

Передний карман предназначен для 7" планшета (надежно защищен системой амортизации CradleFit), а также разной мелочи: ручек, блокнота, ключей и т.д. Два широких эластичных кармана по бокам вмещают бутылку воды (0.5-0.6 л), мини-штатив типа Gorillapod и тому подобные аксессуары. Спереди внизу спрятана чашка для ножек штатива. Для защиты от дождя и мокрого снега имеется отдельный водонепроницаемый чехол.

Плотная спинка с воздушными каналами для вентиляции и широкие плечевые лямки обеспечивают комфорт при ношении. Нагрудная стяжка регулируется по высоте. Поясной ремень – тонкий, при желании его можно спрятать под поясную подушку. Бесшумные молнии. Рюкзак небольшой, хорошо подходит для женщин. Нейтральный внешний вид не привлекает лишнего внимания на улице.

Flipside 200 AW II лучше всего подходит для конфигураций с зеркальными камерами формата APS-C (например, Nikon D7100, D7200, Canon 70D, 80D), а также с беззеркальными системными камерами. Это самый маленький рюкзак из серии Flipside.