Описание

Fastpack Pro BP250 AW III – вместительный рюкзак для выездной фотографии, а также для путешествий. Через широкий боковой люк легко извлекаются профессиональные зеркальные камеры (с батарейной ручкой), не говоря уже про более компактные модели. В рюкзак легко помещается камера с объективом до 70-200/2.8, а также еще несколько объективов и вспышек, большой ноутбук и много аксессуаров в верхнем отделении. При своей вместимости рюкзак соответствует требованиям к ручной клади большинства авиакомпаний.

Fastpack Pro BP250 AW III даже визуально легко разделяется на 2 части, верхнюю и нижнюю. Нижняя часть обладает плотными защитными стенками, защищающими фототехнику от ударов. Снаружи она покрыта слоем износостойкого водонепроницаемого полиуретанового покрытия. Верхняя часть выполнена из рип-стоп полиэстера 300D без уплотнения. Вместимость основного верхнего отделения: 10 литров + передний караман для небольших предметов (внешний аккумулятор, кабели, очки, ключи, документы). Ноутбук располагается в отдельном отсеке у спинки. Фирменное крепление CradleFit удерживает его как в колыбели: ноутбук не касается дна рюкзака, поэтому, даже если вы резко поставите рюкзак на землю, ноутбук не пострадает.

Отделение для камеры выполнено с широким боковым люком, который позволяет быстро достать фотоаппарат, сбросив рюкзак со спины на одной лямке. Люк закрывается на двойную молнию, которая продолжается на всю ширину рюкзака: достаточно расстегнуть нижние пряжки типа фастекс, чтобы открыть люк пошире, для удобства упаковки и организации внутреннего пространства. Для безопасности в дороге молнии можно застегнуть пряжкой: это не даст ворам вытащить камеру без вашего ведома.

Во внешний боковой карман можно положить бутылку воды или закрепить в нем штативные ножки. Если карман уже занят, то штатив (или, например, куртку), можно закрепить снизу: на донышке есть пара ремней на этот случай. Снизу также пришита вспомогательная ручка, которая облегчает погрузку рюкзака на высокие полки.

Спинка анатомическая, с подушками в районе поясницы и лопаток, а также вентиляционным каналом между ними. У рюкзака имеется широкий пояс, который можно убрать или полностью отстегнуть. Также на спинке предусмотрена широкая петля для фиксации рюкзака на ручке дорожного чемодана.

Для защиты от дождя и других осадков в комплекте идет фирменный дождевик AW Cover серебристого цвета.

При всех своих достоинствах Fastpack Pro BP250 AW III расценен достаточно демократично: значительно дешевле многих других рюкзаков Lowepro.