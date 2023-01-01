Рюкзак Lowepro Fastpack Pro BP250 AW III, серый
Код товара : УТ-00042555
Артикул : LP37331-PWW
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Официальная гарантия Lowepro 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.45 кг
Вес (брутто), г
1.450
Вместимость
зеркальная камера с батарейной ручкой и установленным объективом до 70-200/2.8 + несколько сменных объективов и вспышек + ноутбук 15" + личные вещи
Размеры внутренние
53 х 30 х 22 см, из них отсек для камеры: 28 х 25.5 х 15 см, верхнее отделение: 30 х 23.5 х 15 см (10 литров), отсек для ноутбука: 41 х 27.5 х 2 см, передний карман: 27.5 х 20.5 х 4.5 см
Описание
Fastpack Pro BP250 AW III – вместительный рюкзак для выездной фотографии, а также для путешествий. Через широкий боковой люк легко извлекаются профессиональные зеркальные камеры (с батарейной ручкой), не говоря уже про более компактные модели. В рюкзак легко помещается камера с объективом до 70-200/2.8, а также еще несколько объективов и вспышек, большой ноутбук и много аксессуаров в верхнем отделении. При своей вместимости рюкзак соответствует требованиям к ручной клади большинства авиакомпаний.
Fastpack Pro BP250 AW III даже визуально легко разделяется на 2 части, верхнюю и нижнюю. Нижняя часть обладает плотными защитными стенками, защищающими фототехнику от ударов. Снаружи она покрыта слоем износостойкого водонепроницаемого полиуретанового покрытия. Верхняя часть выполнена из рип-стоп полиэстера 300D без уплотнения. Вместимость основного верхнего отделения: 10 литров + передний караман для небольших предметов (внешний аккумулятор, кабели, очки, ключи, документы). Ноутбук располагается в отдельном отсеке у спинки. Фирменное крепление CradleFit удерживает его как в колыбели: ноутбук не касается дна рюкзака, поэтому, даже если вы резко поставите рюкзак на землю, ноутбук не пострадает.
Отделение для камеры выполнено с широким боковым люком, который позволяет быстро достать фотоаппарат, сбросив рюкзак со спины на одной лямке. Люк закрывается на двойную молнию, которая продолжается на всю ширину рюкзака: достаточно расстегнуть нижние пряжки типа фастекс, чтобы открыть люк пошире, для удобства упаковки и организации внутреннего пространства. Для безопасности в дороге молнии можно застегнуть пряжкой: это не даст ворам вытащить камеру без вашего ведома.
Во внешний боковой карман можно положить бутылку воды или закрепить в нем штативные ножки. Если карман уже занят, то штатив (или, например, куртку), можно закрепить снизу: на донышке есть пара ремней на этот случай. Снизу также пришита вспомогательная ручка, которая облегчает погрузку рюкзака на высокие полки.
Спинка анатомическая, с подушками в районе поясницы и лопаток, а также вентиляционным каналом между ними. У рюкзака имеется широкий пояс, который можно убрать или полностью отстегнуть. Также на спинке предусмотрена широкая петля для фиксации рюкзака на ручке дорожного чемодана.
Для защиты от дождя и других осадков в комплекте идет фирменный дождевик AW Cover серебристого цвета.
При всех своих достоинствах Fastpack Pro BP250 AW III расценен достаточно демократично: значительно дешевле многих других рюкзаков Lowepro.