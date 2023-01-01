Описание

Fastpack BP 250 AW III (черный)

Дорожный рюкзак, в который поместится беззеркальный или зеркальный фотоаппарат, 2-3 дополнительных объектива, 13-дюймовый ноутбук, планшет и личное снаряжение.

Подходит для беззеркальных или зеркальных фотокамер с дополнительными объективами или складного комплекта дрона

Зона камеры: регулируемые перегородки из EVA и открывание QuickDoor

Зона устройства: карман CradleFit для ноутбука и планшета с диагональю 13 дюймов.

Открытая зона: специальные карманы и место для личных вещей

Всепогодный чехол AW и ткань с полиуретановым покрытием для дополнительной защиты

Серии Fastpack уже много лет доверяют путешествию. Легкая конструкция нового поколения включает улучшенную защиту с помощью All Weather AW Cover ™ и ткани с полиуретановым покрытием для защиты от грязи, истирания и влаги, а отсек для устройства CradleFit ™ защищает от ударов. Три основных зоны хранения, мягкий поясной ремень и инновационный двухступенчатый доступ QuickDoor ™ помогут вам организовать, комфортно и подготовиться к темпу современных путешествий .