Рюкзак Lowepro Fastpack BP 250 AW III, черный
Код товара : УТ-00046396
Артикул : LP37333-PWW
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Lowepro 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1,2 кг
Вес (брутто), г
1.200
Вместимость
DSLR с прикрепленным объективом 2-3 дополнительных линзы / вспышки Планшет Личное снаряжение Ноутбук до 13 дюймов
Материал
синтетические материалы
Описание
Fastpack BP 250 AW III (черный)
Дорожный рюкзак, в который поместится беззеркальный или зеркальный фотоаппарат, 2-3 дополнительных объектива, 13-дюймовый ноутбук, планшет и личное снаряжение.
Подходит для беззеркальных или зеркальных фотокамер с дополнительными объективами или складного комплекта дрона
Зона камеры: регулируемые перегородки из EVA и открывание QuickDoor
Зона устройства: карман CradleFit для ноутбука и планшета с диагональю 13 дюймов.
Открытая зона: специальные карманы и место для личных вещей
Всепогодный чехол AW и ткань с полиуретановым покрытием для дополнительной защиты
Серии Fastpack уже много лет доверяют путешествию. Легкая конструкция нового поколения включает улучшенную защиту с помощью All Weather AW Cover ™ и ткани с полиуретановым покрытием для защиты от грязи, истирания и влаги, а отсек для устройства CradleFit ™ защищает от ударов. Три основных зоны хранения, мягкий поясной ремень и инновационный двухступенчатый доступ QuickDoor ™ помогут вам организовать, комфортно и подготовиться к темпу современных путешествий .