Сумка Lowepro Compact Courier 70, серая
Код товара : 00000048159
Артикул : LP36335-PRU
Официальная гарантия Lowepro 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.2 кг
Вместимость
компактная системная камера (Olympus Pen, Panasonic G) с 1-2 небольшими объективами
Материал
экстерьер: нейлон 210D, нейлон 420D, интерьер: трикотажный полиэстер, полиэстер 200D
Размеры внутренние
13.5 х 13 х 7 см
Описание
Небольшая сумка для компактных системных камер (Olympus PEN, Panasonic G, Sony Alpha формата APS-C). Отдельный чехол, крепящийся к плечевому ремню, позволяет разместить второй объектив (типа «блинчик») или другой схожий по размерам аксессуар. Чехол выполнен из плотного полиэстера с влагостойкой пропиткой, внутренняя отделка - из мягкого трикотажа.