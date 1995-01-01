Сумка Lowepro Compact Courier 70, серая

0 0 отзывов Код товара : 00000048159 Артикул : LP36335-PRU



Все характеристики Небольшая сумка для компактных системных камер (Olympus PEN, Panasonic G, Sony Alpha формата APS-C). Отдельный чехол, крепящийся к плечевому ремню, позволяет разместить второй объектив (типа «блинчик») или другой схожий по размерам аксессуар. Чехол выполнен из плотного полиэстера с влагостойкой пропиткой, внутренняя отделка - из мягкого трикотажа. Задать вопрос 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Вес 0.2 кг Вместимость компактная системная камера (Olympus Pen, Panasonic G) с 1-2 небольшими объективами Материал экстерьер: нейлон 210D, нейлон 420D, интерьер: трикотажный полиэстер, полиэстер 200D Размеры внутренние 13.5 х 13 х 7 см

Описание Небольшая сумка для компактных системных камер (Olympus PEN, Panasonic G, Sony Alpha формата APS-C). Отдельный чехол, крепящийся к плечевому ремню, позволяет разместить второй объектив (типа «блинчик») или другой схожий по размерам аксессуар. Чехол выполнен из плотного полиэстера с влагостойкой пропиткой, внутренняя отделка - из мягкого трикотажа.

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