Описание

Третье поколение сумок и рюкзаков Adventura относится к линейке Green line: сумка на 85% изготовлена из переработанных материалов и материалов, окрашенных без применения воды, что снижает загрязнение окружающей среды. TLZ 30 III отлично подходит для компактных зеркальных или полнокадровых беззеркальных камер со стандартными зум-объективами типа 24-70/2.8 или 24-105/4. Внутри предусмотрен кармашек для карт памяти, боковой карман для небольших аксессуаров (запасные батарейки, USB кабель или телефон), снаружи – эластичный сетчатый карман, в который можно положить, к примеру, крышку объектива.

Основным материалом сумки является полиэстер с плотностью 600D – прочная износостойкая ткань. Стенки со внутренним амортизирующим наполнителем защищают камеру от случайных ударов. Передняя и верхняя часть (с гексагональным рисунком) дополнительно усилена полиуретаном, который обладает водоотталкивающими свойствами. Дно усилено двумя направляющими из гибкого термопластика, которые также работают в качестве ножек и позволяют сохранить сумку чистой, когда вы ставите ее на грязную поверхность.

Для удобства ношения сумка оснащена мягкой верхней ручкой, съемным плечевым ремнем и петлей для установки на поясной ремень. Широкий верхний доступ на двух молниях позволяет быстро, практически не глядя, открыть сумку и вытащить камеру.

Сумка-кобура Adventura TLZ 30 III очень удобна для ношения камеры с одним объективом, вы также можете использовать ее как часть поясной системы: к примеру, расположить справа на ремне эту кобуру, а слева – чехол для сменного объектива. Либо же носить две кобуры для двух камер с разными объективами – для максимально быстрого переключения между ними при съемке репортажа или мероприятий.