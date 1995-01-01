Третье поколение сумок и рюкзаков Adventura относится к линейке Green line: сумка на 82% изготовлена из переработанных материалов и материалов, окрашенных без применения воды, что снижает загрязнение окружающей среды. SH120 III отлично подходит для компактных зеркальных или полнокадровых беззеркальных камер: внутрь помещается стандартный зум-объектив типа 24-70/2.8 или 24-105/4 и еще один «блинчик», либо 2 объектива небольшого размера. Внутри также предусмотрен небольшой кармашек для карт памяти, боковой карман для таких аксессуаров как запасные батарейки, USB кабель или телефон, а снаружи – эластичный сетчатый карман, в который можно положить, к примеру, крышку объектива.

Основным материалом сумки является полиэстер с плотностью 600D – прочная износостойкая ткань. Стенки со внутренним амортизирующим наполнителем защищают камеру от случайных ударов. Передняя и верхняя часть (с гексагональным рисунком) дополнительно усилена полиуретаном, который обладает водоотталкивающими свойствами. Дно усилено двумя направляющими из гибкого термопластика, которые также работают в качестве ножек и позволяют сохранить сумку чистой, когда вы ставите ее на грязную поверхность.

Для удобства ношения сумка оснащена мягкой верхней ручкой, съемным плечевым ремнем и петлей для установки на поясной ремень. Широкий верхний доступ на двух молниях позволяет быстро, практически не глядя, открыть сумку и вытащить камеру.

Компактная сумка Adventura SH 120 III очень удобна для ношения камер небольшого или среднего размера.