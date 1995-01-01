Описание

Популярная коллекция Adventura от Lowepro пополнилась зеленой линейкой Lowepro, что означает, что теперь она изготовлена из переработанной и окрашенной раствором ткани. Совершенно новый Adventura III всегда готов к тому, куда приведет вас ваше следующее приключение, обеспечивая защиту в компактной упаковке.

В состав SH 160 входят ткани, на 82% переработанные и окрашенные раствором, для снижения расхода воды и негативного воздействия на окружающую среду. Этот процент состоит из 59% переработанных тканей, включая все ткани, лямки, крепления, ленту на молнии, шнуры и сетки, и 23% тканей, окрашенных раствором, используемых для изготовления каждой сумки.

Сумка для фотоаппарата рассчитана на полнокадровые беззеркальные камеры с прикрепленным объективом, такие как Sony Alpha 7 series или Canon RP. Она также оснащена внутренним карманом для карт памяти и наружными боковыми расширяемыми сетчатыми карманами, идеально подходящими для небольших аксессуаров для фотоаппарата. Встроенная петля для ремня и съемный плечевой ремень делают эту сумку удобной в транспортировке, универсальной и практичной.

SH 160 обеспечивает надежную защиту камеры и объективов, его можно хранить в сумках большего размера или носить с собой на прилагаемом съемном плечевом ремне. Встроенная петля для ремня в комплекте и прочное основание, изготовленное на заказ без ПВХ, защищает ваше снаряжение от влаги и ударов.