Описание

Совершенно новая фотосумка Adventura III всегда готова к приключениям, обеспечивая защиту техники. SH 140 на 84 % состоит из переработанных тканей, что позволяет снизить расход воды и негативное воздействие на окружающую среду. Эта доля на 64 % состоит из переработанных тканей, включая все ткани, лямки, крепления, ленты для застежек-молний, шнуры и сетки, а также 20 % окрашенных в растворе тканей, используемых для создания каждой сумки.

Сумка Lowepro Adventura SH 140 III идеально подходит для беззеркальных камер с 1 дополнительным объективом, таких как Fujifilm XT200, Canon M50 MII, EOS R10 или Nikon Z50. Внутренние карманы сумки отлично подходят для хранения карт памяти, а внешние боковые расширяемые сетчатые карманы идеально подходят для небольших аксессуаров для камеры. Прекрасно подходит для использования на открытом воздухе благодаря прочной, не содержащей ПВХ, формованной по индивидуальному заказу основе, защищающей от влаги и истирания, а также безвредной для окружающей среды.

SH 140 обеспечивает надежную защиту камеры и объективов, ее можно хранить в больших сумках или носить на съемном/регулируемом плечевом ремне с нескользящей накладкой. Сумка также снабжена петлей для поясного ремня.