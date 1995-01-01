Описание

Популярная коллекция Adventura от Lowepro пополнилась зеленой линейкой Lowepro, что означает, что она теперь изготовлена из переработанной ткани, окрашенной раствором. Совершенно новый Adventura III всегда готов к тому, куда приведет вас ваше следующее приключение, обеспечивая защиту в компактной упаковке.

В состав SH 115 входит 84% переработанных и окрашенных раствором тканей, что позволяет сократить потери воды и негативное воздействие на окружающую среду. Этот процент состоит из 61% переработанных тканей, включая все ткани, лямки, крепления, ленту на молнии, шнуры и сетки, и 23% тканей, окрашенных раствором, используемых для изготовления каждой сумки.

SH 115 обеспечивает надежную защиту камеры и объективов, его можно хранить в сумках большего размера или носить с собой на съемном / регулируемом плечевом ремне с нескользящей накладкой. Встроенная петля для ремня в комплекте и прочное основание, изготовленное на заказ без ПВХ, защищают ваше снаряжение от влаги, истирания и ударов.