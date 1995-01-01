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Рюкзак Lowepro Adventura BP 300 III, черный

  • Adventura BP 300 III, черный
  • Adventura BP 300 III, черный
  • Adventura BP 300 III, черный
  • Adventura BP 300 III, черный
  • Adventura BP 300 III, черный
  • Adventura BP 300 III, черный
  • Adventura BP 300 III, черный
  • Adventura BP 300 III, черный
  • Adventura BP 300 III, черный
  • Adventura BP 300 III, черный
  • Adventura BP 300 III, черный
  • Adventura BP 300 III, черный
  • Adventura BP 300 III, черный
  • Adventura BP 300 III, черный
  • Adventura BP 300 III, черный
  • Adventura BP 300 III, черный
  • Adventura BP 300 III, черный
Код товара:УТ-00069333
Артикул:LP37456-PWW*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Совершенно новый Adventura III всегда готов к любым приключениям, куда бы вы ни отправились, обеспечивая надёжную защиту при компактных размерах. Этот рюкзак отлично подходит для переноски полнокадровых беззеркальных камер, таких как Sony Alpha 7, 8 или 9 серий с 1 объективом и 3-4 дополнительными объективами для получения идеального снимка или вы можете разместить в нём складной дрон, такой как DJI Mavic Pro 2. В нем также есть отделение для 13-дюймового ноутбука и для вашего штатива.

В состав Lowepro Adventura BP 300 III входят ткани, на 79% переработанные и окрашенные раствором, что позволяет сократить потери воды и негативное воздействие на окружающую среду.

Рюкзак Lowepro Adventura BP 300 III обеспечивает надежную защиту камеры и объективов, обеспечивая полный передний доступ к отсеку камеры с помощью гибких перегородок. 100% выделенное пространство для оборудования: достаточно места для размещения полного комплекта объективов и камер, а также 13-дюймового кармана для ноутбука. В двухсторонних карманах можно разместить бутылку с водой и/или компактный штатив. В качестве альтернативы к передней панели рюкзака также можно прикрепить штатив.

Вместимость:

  • Беззеркальная или зеркальная фотокамера с объективом
  • Средний штатив
  • Небольшие аксессуары
  • 3-4 дополнительные линзы

Технические характеристики:

  • Внешние габариты: 31.5 x 20 x 46 см
  • Внутренние габариты: 24 x 13 x 37 см
  • Отделение для камеры: 24 x 13 x 37 см
  • Отделение для ноутбука: 25 x 1.5 x 36 см
  • Внешний материал: баллистический полиэстер 1680D; полиэстер 600D
  • Внутренний материал: полиэстер 200D
  • Объём: 16,5л