Катушка-спираль Lomography Z35REEL для бачка Daylight Development Tank 35 mm

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Код товара: УТ-00096066 Артикул: Z35REEL Код товара: УТ-00096066 Артикул: Z35REEL Запасная катушка для проявочного бачка Lomography Daylight Development Tank 35 mm. Совместима только с указанным бачком. Особенностью Daylight Development Tank 35 mm является возможность проявки пленки без темной комнаты: она заправляется в катушку-спираль из кассеты прямо внутри бачка, без доступа света. Затем добавляется проявитель, и начинается процесс проявки. Товар не найден Задать вопрос Описание Запасная катушка для проявочного бачка Lomography Daylight Development Tank 35 mm. Совместима только с указанным бачком. Особенностью Daylight Development Tank 35 mm является возможность проявки пленки без темной комнаты: она заправляется в катушку-спираль из кассеты прямо внутри бачка, без доступа света. Затем добавляется проявитель, и начинается процесс проявки. Видео Наш обзор

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