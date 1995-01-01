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Катушка-спираль Lomography Z35REEL для бачка Daylight Development Tank 35 mm

  • Z35REEL для бачка Daylight Development Tank 35 mm
  • Z35REEL для бачка Daylight Development Tank 35 mm
  • Z35REEL для бачка Daylight Development Tank 35 mm
Код товара:УТ-00096066
Артикул:Z35REEL

Товар не найден

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Описание

Запасная катушка для проявочного бачка Lomography Daylight Development Tank 35 mm. Совместима только с указанным бачком. Особенностью Daylight Development Tank 35 mm является возможность проявки пленки без темной комнаты: она заправляется в катушку-спираль из кассеты прямо внутри бачка, без доступа света. Затем добавляется проявитель, и начинается процесс проявки.